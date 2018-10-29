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Selvi: Kararsızların oranı yüzde 20 arttı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti tarafından Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair yaptırılan anketi değerlendirdi. Kararsızların oranının yüzde 20 arttığına dikkati çeken Selvi, "Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
Selvi: Kararsızların oranı yüzde 20 arttı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı o kritik uyarıyı neden yaptı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

"Bu seçimlerde iktidar ve muhalefetin adaylarına odaklandık ancak seçim kazanmak için bir gösterge daha önplana çıkmaya başladı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Ekonomiyi kast ediyorum. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında ekonomi birinci sırada gelirken, onu eğitim, işsizlik ve terör takip ediyor. Terörde gerileme umut verici ancak ekonominin diğer başlıklara göre açık ara önde olduğunu söylemek mümkün. Bir gösterge daha var. O da kararsızların oranındaki artış. Yerel seçimlere 5 ay kalmasına ve aday isimlerinin konuşulmaya başlanmasına rağmen kararsızların oranı yüzde 20 seviyesini geçmiş durumda. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
  1. Abdulkadir Selvi
  2. ak parti

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