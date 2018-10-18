Selman'ın zulmü tescillendi! "Suudi alim tecavüz edilip öldürüldü"

Suudi Arabistan’da Nisan 2016’da rejimin uygulamalarını eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve Ağustos 2018’de hapiste işkence altında hayatını kaybettiği bildirilen ilim adamı Süleyman Duveyş’in ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Ülkedeki ‘düşünce tutukluları’nın serbest kalmasının sağlanması ve ve haklarında kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyadan yayın yapan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabı, Süleyman Duveyş’e hapiste Suudi rejiminin çeşitli işkenceler yaptığını, ölümüne neden olan işkencenin ise anüsüne bir sopa sokularak yapıldığını, bu işkencenin Duveyş ölene kadar devam ettiğini duyurdu.

Hesap, bu paylaşımın "Duveyş’in ailesinden izin alınmadan yapıldığını ama Cemal Kaşıkçı’ya yapılanlardan sonra Suudi rejiminin ifşası için bunun zaruri olduğunu" belirtti.

İddialar yalanlanmıyor

Ağustos ayında Süleyman Duveyş hayatını kaybettiğinde yayılan "işkenceyle öldürüldüğü" iddialarını yalanlamayan Suudi yönetimi, bugün ortaya atılan iddiayı da yalanlamadı. Uzmanlar Suudi rejiminin bu iddiaları yalanlamamasını, iddiaların doğruluğunu kabul ettiğine yönelik bir delil olarak değerlendiriyor.

Büyük infial uyandıran bu iddiaların ardından, sosyal medyada Suudi rejimine büyük tepki oluştuğu gözlemleniyor.

MepaNews