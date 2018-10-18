Ağaç AŞ
0553 313 94 23

Selman'ın zulmü tescillendi! "Suudi alim tecavüz edilip öldürüldü"

Geçtiğimiz Ağustos ayında Suudi alim Süleyman Duveyş'in öldürüldüğüne dair ortaya atılan iddiaların gerçek olduğu bildirildi. Ülkede güvenilir kaynaklardan biri olan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabı, Süleyman Duveyş’e hapiste işkence yapılarak öldürüldüğünü açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:51
Selman'ın zulmü tescillendi! "Suudi alim tecavüz edilip öldürüldü"

Suudi Arabistan’da Nisan 2016’da rejimin uygulamalarını eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve Ağustos 2018’de hapiste işkence altında hayatını kaybettiği bildirilen ilim adamı Süleyman Duveyş’in ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Ülkedeki ‘düşünce tutukluları’nın serbest kalmasının sağlanması ve ve haklarında kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyadan yayın yapan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabı, Süleyman Duveyş’e hapiste Suudi rejiminin çeşitli işkenceler yaptığını, ölümüne neden olan işkencenin ise anüsüne bir sopa sokularak yapıldığını, bu işkencenin Duveyş ölene kadar devam ettiğini duyurdu.

Hesap, bu paylaşımın "Duveyş’in ailesinden izin alınmadan yapıldığını ama Cemal Kaşıkçı’ya yapılanlardan sonra Suudi rejiminin ifşası için bunun zaruri olduğunu" belirtti.

İddialar yalanlanmıyor

Ağustos ayında Süleyman Duveyş hayatını kaybettiğinde yayılan "işkenceyle öldürüldüğü" iddialarını yalanlamayan Suudi yönetimi, bugün ortaya atılan iddiayı da yalanlamadı. Uzmanlar Suudi rejiminin bu iddiaları yalanlamamasını, iddiaların doğruluğunu kabul ettiğine yönelik bir delil olarak değerlendiriyor.

Büyük infial uyandıran bu iddiaların ardından, sosyal medyada Suudi rejimine büyük tepki oluştuğu gözlemleniyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:51
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Selman

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt38 dk önce
    Allah önce israili değil ! Suudi arabistanı helak etsin inşallah !!! Elbet bir gün bu zulmün hesabını vereceksiniz !! Allah sizi healk etsin, AMİN
  • MilletMillet49 dk önce
    Bu adam kafir uşağı değilse nedir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
  1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
  2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
  3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
  4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
  5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
  6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
  7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
  8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
  9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
  10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
  11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
  12. Aktardan tavsiyeler
  13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
  14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
  15. Cam temizleyici yerine...
  16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
  17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
  18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
  19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
  20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

Günün Karikatürü

18 Ekim 2018
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı