Selman'ın akıl hocası Zayed suikast ordusu kurmuş!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın akıl hocası, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in suikast ordusu kurduğu ortaya çıktı. Amerika merkezli BuzzfeedNews haber sitesinin Aram Roston imzasıyla yayınladığı geniş dosyada, Muhammed bin Zayed’in Ortadoğu çapında siyasi suikastler yürütmekle görevli, Amerikalı paralı askerlerden oluşan bir suikast yapısı kurduğu fotoğraflarla belgelendi. Suikast ordusunun ana hedefiyse, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 3 yıldır katliamlara imza attığı Yemen. BAE’nin kirallık katillerinin suikast listesinde Yemen’in önde gelen siyasi muhalif liderleri bulunuyordu.

Operasyonlara onay BAE’den

BAE adına bölgesel suikast operasyonları yürüten ve paralı askerlerin tutulmasından sorumlu şirket Macar asıllı İsrailli güvenlik uzmanı Abraham Golan’ın kurduğu, Amerika merkezli Mızrak Operasyon (Spear Operations Group) Grubu’ydu. BuzzFeed’e konuşan Golan, “Yemen’de bir suikast operasyonu yürütüldü. Ben de onun başındaydım. BAE’nin içinde olduğu koalisyon tarafından onaylanmış bir yapıydı” itirafında bulunuyor.

Üst düzey suikastler

Golan, Yemen’de aylar süren operasyonların da liderliğini üstlendiği kiralık katil grubunun üst düzey suikastler gerçekleştirdiğini belirtti ancak isim vermedi. Haberde kiralık katillerin başındaki ismin, ABD’nin de benzer bir suikast programı oluşturması gerektiğini vurgulaması dikkat çekti. Uzmanlar, BAE tarafından kurdurulan ve Amerikalı paralı askerlerden oluşan böylesi bir suikast yapısından habersiz olamayacağını belirtmekte.

Aylık 1,5 milyon dolar ödeme

Golan ve Gilmore, Muhammed Dahlan’la yaptıkları anlaşmaya göre ayda 1,5 milyon doları Zayed’den alacaktı. Eğer suikastler başarılı olursa, bu ücrete bonuslar da eklenecekti. İkili, kendilerini kanıtlamak amacıyla ilk suikastlerini de yarı fiyatına yaptıklarını Buzzfeed’e aktardı. Anlaşmanın ileriki safhalarında şirketin BAE ordusuna komando eğitimi vermesi de anlaşmaya eklendi. Dahlan ve Zayed’in anlaşmayı imzalamasıyla suikast zinciri başladı.

Suç kartları

Suikast operasyonlarını yürüten Mızrak’a hedef bilgileri, BAE tarafından oluşturulan ve suç delili sayılabilecek kartlar aracılığı ile veriliyordu. Bu kartlarda suikast yapılacak kişinin adı, telefon numarası, konumu, araba markası vb. bilgiler yer alıyordu. Kartın sağ üst köşesinde ise, Muhammed bin Zayed’e bağlı BAE Ulusal Muhafızlarının logosu bulunuyordu.

Aracı Muhammed Dahlan

BAE’nin de facto lideri Muhammed bin Zayed ile Abraham Golan arasındaki anlaşmanın aracısı ise Ortadoğu’nun karanlık isimlerinden Muhammed Dahlan’dan başkası değil. Dahlan, Golan ve eski bir ABD Deniz piyadesi olan Isaac Gilmore, Abu Dabi’de bir İtalyan restoranında bir araya gelerek, Yemen ve Ortadoğu genelinde suikastlere imza atacak kiralık katil timinin temelini attı.

Prens Selman örnek aldı mı?

Muhammed bin Zayed’in etkisi altındaki Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MBS) da benzer bir suikast timinin kurulması emrini vermesi de yüksek olasılık. Medyaya daha önce yansıyan haberlerde Selman’ın Zayed’i takip ederek, el-Saif el-Ajrab adıyla kendisine bağlı 5 bin kişilik özel ordu kurduğu ortaya çıkmıştı. Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasından hemen önce İstanbul’a Riyad’dan gelen 15 kişinin BAE’den örnek alınan bir suikast timi olup olmadığı sorular arasında.

(Yeni Şafak)