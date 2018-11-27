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Mısır'da Selman'a tepki! "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısırlı muhaliflerin tepkilerine rağmen Arap ülkeleri turu çerçevesinde Mısır’a geldi. Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 07:06
Mısır'da Selman'a tepki! "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin"

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Muhammed Bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Haberde, iki gün sürecek ziyaret kapsamında Bin Selman’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtildi.

Mısır'da muhalefette yer alan siyasi isimler ve gazeteciler ise Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine tepki gösteriyor.

Mısırlı muhaliflerin Bin Selman tepkisi: Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğu" ifade edilen açıklamada, Bin Selman'ın Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Bin Selman ziyaretine Mısırlı entelektüeller ve gazeteciler de tepki gösterdi. Onlarca gazeteci yayımladıkları yazılı açıklamayla, "Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı" Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

"Testerenin utanç ziyareti"

Ülke içinde ve dışında yaşayan entelektüeller sosyal medya üzerinden de ziyarete tepki gösteriyor.

Mısırlı insan hakları savunucularından Cemal Iyd, sosyal medya hesabı Twitter'dan "testerenin utanç ziyareti" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bir Mısırlı olarak bu katilin ülkemi ziyaret etmesini kabul etmiyorum. Elimde olsaydı onu Mısır’dan kovardım. Ancak ben bir vatandaşım ve bu hashtag ile yetiniyorum." ifadelerini kullandı.

Mısırlı hukukçu Muhammed Bedran da ziyarete tepki gösterenlerden biriydi. Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "katil" şeklinde nitelendirdiği Bin Selman’ın ziyaretini reddettiğini belirtti.

Dustur Partisi eski yöneticilerinden Halid Davud, silah ve petrol ticaretini insan onurunun üstünde tutan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emreden Bin Selman’ın Mısır ziyaretini kabul etmediğini dile getirdi.

Veliaht prens ikinci ülkesinde

Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliği, Bin Selman’ın ziyareti nedeniyle sosyal medya üzerinden "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" şeklinde hashtag oluşturdu.

Büyükelçiliğin, bu şekilde sosyal medya ve kamuoyunda Bin Selman’ın gelişi nedeniyle yapılan tepkileri azaltmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 07:06
  1. Veliaht Selman
  2. Abdulfettah es-Sisi
  3. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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