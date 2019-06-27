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Selman Dede şenliğine herkes davet edildi

Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Selman Dede şenliğine bu yılda herkes davet edildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:57
Selman Dede şenliğine herkes davet edildi

Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Selman Dede şenliğine bu yılda herkes davet edildi.


Selman Dede’yi Anma, Sünnet ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 30 Haziran Pazar Günü Selman Dede Mesire Alanı’nda gerçekleşecek. 30 Haziran Pazar Günü saat 09.30’da Hendek Belediyesi önünde sünnet olacak çocuklarla kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlik Selman Dede Mesire Alanı’nda güreş ve anma programı ile devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 09.00’dan itibaren Hendek Merkez Cami önünden Selman Dede’ye ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenlenecek.



Sünnet ve güreş


Programla ilgili bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Sabah 10.00’da Selman Dede Er Meydanı’nda başlayacak güreşlere yaklaşık 500 pehlivanın katılması bekleniyor. Program kapsamında saat 12.30’da Selman Dede Camii’nde Kuran- Kerim okunacak. Aynı zamanda Selman Dede sünnet şenliğinde bu yıl 180 yavrumuz sünnet olacak. Günlerdir yapmış olduğumuz hazırlıklarımız tamamlandı. Vatandaşlarımız için her şey düşünüldü ve planlandı. Selman Dede Pazar günü tam bir şenlik alanına dönecek. Tüm hemşehrilerimiz bu etkinliğe davetlidir” ifadelerine yer verdi.



Destici geliyor


Şenliğe Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, protokol mensupları ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.Selman Dede Güreşleri’ne Kırkpınar’da 2004-2007-2008-2016 yılları şampiyonu Recep Kara ve 2005 yılı Kırkpınar Şampiyonu Şaban Yılmaz başta olmak üzere Nedim Gürel, Abdullah Güngör, Ahmet Kavakçı, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Ümit Balta, Mahmut Kavakçı,Murat Gençtürk, Nadir Takı, Serhat Gökmen, Hüseyin İyican, Nuri Zengin, Hüseyin Şahinal, Fatih Koyuncu, Onur Şenel, Güngör Ekin, Ekrem Yavuz, Gökhan Arıcı ve Fatih Bakır gibi ünlü başpehlivanlar katılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:57
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