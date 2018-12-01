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Prens Selman BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:38
Prens Selman BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Arjantin’inde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile buluştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüşmenin amacını, Yemen İç Savaşında müzakere masasına oturulması içi adım atılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:38
  1. Antonio Guterres
  2. Muhammed Bin Selman

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