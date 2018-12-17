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Selma Argon Ersoy, dedesi Mehmet Akif'i anlattı

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy:- "Mehmet Akif zamansız biridir, zamanın ötesinde düşüncelerle bu güne kadar ulaşmıştır"- "Dedemin sayesinde dinç kalıyorum, bana onun düşünceleri enerji veriyor. Hep onun yolundayım, izindeyim"

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
Selma Argon Ersoy, dedesi Mehmet Akif'i anlattı

BURDUR (AA) - Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesini gençlere anlattı.

Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından düzenlenen Mehmet Akif'e Vefa Ödül ve Söyleşi programına katılan Selma Argon Ersoy, şube binasında kendini dinlemeye gelen gençlere dedesi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerini anlattı.

Ersoy, dedesinin Burdur'dan milletvekili seçildiği için kentin kendisi açısından önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un en küçük kızı Suat Hanımın kızı olan Ersoy, gittiği her yerde dedesini anlattığını belirterek, "Dedemin sayesinde dinç kalıyorum, bana onun düşünceleri enerji veriyor. Hep onun yolundayım, izindeyim." dedi.

Ersoy, gittiği yerlerde dedesinin yaptıklarını konuşarak, onun yolunda gitmeyi, onun simgesi haline gelen "Asım" olabilmeyi gençlere aşılamaya çalıştığını vurguladı.

Mehmet Akif'in yazdıklarının sanki bugünü anlattığına, geçmişte kalmadığına işaret eden Ersoy, "Mehmet Akif zamansız biridir, zamanın ötesinde düşüncelerle bu güne kadar ulaşmıştır." diye konuştu.

- "İnsanları ikna etmede çok başarılıdır"

Ersoy, dedesinin vaaz ederken kendini kaybedercesine sesi sertleşerek konuştuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dedem İstanbul Fatih'te doğmuş, doğumundan itibaren babasının öğretisi altında müspet okullara giderek babası tarafından da Kuran öğrenmesiyle daha ileri ki senelerde 'Demir hafız oldum ben.' diyecek kadar Kuran-ı Kerim'i hatmetmiştir. Tabi bir taraftan da kendini geliştiriyor ve 14 yaşında babasını kaybedince müthiş bir sorumluluk alır çünkü bir annesi ve küçük kız kardeşi var. Gittiği okulu bırakıp yeni açılan Halkalı Ziraat Mektebine gider. Dedemin bu dönemi gençler arasında pek fazla bilinmiyor. Kendisi aynı zamanda baytardır ve 20 yıla yakın ziraat müfettişliği yapar. Anadolu'yu karış karış, bazen at üstünde, bazen yürüyerek gezer ve insanlarla beraber olur. Onlara tarımı nasıl yapacaklarını, hayvanlarına ne şekilde bakacaklarını öğretir. İnsanlarla beraber olup kaynaşması ona milli mücadelede çok yardım eder. Çünkü insanların ne istediğini, nelerden hoşlandıklarını, neden korktuklarını, zaaflarını öğrenir, isteklerini görür. Milli mücadelede insanları ikna etmede çok başarılıdır. Bir de kendisi inanmış bir insan olduğu için insanlar da ona inanır ve onu dinleyip askere yazılmaya koşarlar."

Programa, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve AK Parti Burdur Belediye başkan adayı Deniz Kurt, Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan da katıldı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
  1. Burdur
  2. Burdur Türk Ocağı
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. Selma Argon Ersoy

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