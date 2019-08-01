Selin yaşandığı Esmahnaım ve Uğurlu köylerinde sondaj kuyusu açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Esmahanım ile Uğurlu Köylerinin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet su sondaj kuyusu açıldı.

18 Temmuz’da 24 saatte metrekareye ortalama 80 ila 125 kg arası değişen yağış nedeniyle Düzce’nin Akçakoca ilçesi Sarma Deresi ve Orhanlı Deresi, Uğurlu, Esmahanım, Dilaver ve Arabacı köyleri, Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü ile Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen ve Mısırlık Köylerinde, Büyük Melen Çayı ve yan kollarında taşkınlar meydana gelmişti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,’ Olayın akabinde DSİ Genel Müdürlüğü Düzce ilinde taşkın yaşanan tüm dere yataklarında 27 si iş makinesi olmak üzere toplam 60 ‘a yakın araç, gereç ile dere yataklarında gerekli temizlik çalışmalarına ivedilikle başlandığını bildirdi.

Genel Müdür Aydın, yaşanan afet sonrasında bölgede içme suyu hatlarında tahribat meydana geldiğinin belirterek “DSİ olarak Esmahanım ile Uğurlu Köylerinin kullanım suyu için çalışmalarına ivedilikle başlanılmış olup bugün itibari ile 2 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Esmahanım köyünde açılan sondajdan 3 l/s, Uğurlu köyünde açılan sondajdan ise 10 l/s su temini sağlanacak olup belediye tarafından iletim hatlarının döşenmesi ile birlikte su verilmeye başlanacaktır” dedi.