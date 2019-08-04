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Selin yaraları sarılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin yaşanan sel ve su baskının yaraları sarılıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:38
Selin yaraları sarılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin yaşanan sel ve su baskının yaraları sarılıyor. Çalışmalarına Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünden tam destek sağlanıyor.


İyileştirme çalışmaları kapsamında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde üretim işlerinde çalışan orman kooperatifleri üyelerine ait sürütücü ve halatlı çekme özelliği bulunan toplam 8 traktör, 3 Kamyon ve 22 usta kesimci ile çalışmalara geniş bir ekiple destek veriliyor. Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Gölyaka’dan gönderilen ekiplerin özverili ve gayretli çalışmaları ile kısa zamanda zararın ve tahribatın giderilmesinin sağlandığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:38
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