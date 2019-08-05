Selin vurduğu köye modern sağlık merkezi yapılacak

17-18 Temmuz tarihlerinde Akçakoca ve Cumayeri’nde meydana gelen sel ve heyelan sonrası Akçakoca’ya bağlı Uğurlu Köyü Aile Sağlığı merkezi binası da ağır hasar almıştı. Yapılan girişimler sonrasında Uğurlu Köyüne 2 Hekimlik Modern Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada: “17-18 Temmuz tarihlerinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde yaşanan sel ve heyelan sonrası Akçakoca ilçemizde bulunan Uğurlu Köyü Aile Sağlığı Merkezi binası olumsuz etkilenmiştir. Özellikle doğal afetlerin yaşandığı anlarda sağlık hizmetlerinin yerinde ve kesintisiz olarak verilmesi önem arz etmektedir. İlimizde yaşanan doğal afette İl Sağlık Müdürlüğümüzce doğal afetin yaşandığı bölgelerde Mobil Sağlık Aracı ile kesintisiz sağlık hizmeti verilmiştir. Akçakoca ilçesi Uğurlu Köyüne 2 Hekimlik Modern Aile Sağlığı Merkezi binası yapım işi çalışması Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılı yatırım planına alınmış olup; en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır” denildi.