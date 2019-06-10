0553 313 94 23

Selin vurduğu köy havadan görüntülendi

Eskişehir’de dün etkili olan yağış, Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Köyünü sular altında bıraktı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Selin vurduğu köy havadan görüntülendi

Eskişehir’de dün etkili olan yağış, Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Köyünü sular altında bıraktı. Maddi kaybın yaşandığı afet sonrasında köyün durumu havadan görüntülendi.


Dün akşam saat 16.00 sularında başlayan sağanak yağış, Yahnikapan köyünü adeta esir aldı. Yoğun bir şekilde saatlerce süren yağmurun ardından köy sel sularının altında kalırken, vatandaşlar suları boşaltmak için var güçleriyle çalıştı. Bölge halkının tarlaları, evleri, eşyaları büyük zarara uğrarken, kümes hayvanlarının büyük bir kısmı ise telef oldu. Akşam saat 21.00 sularına kadar devam eden yağışın ardından bazı vatandaşlar pancar motorları ile suları tahliye ederken, bazıları ise ellerinde bulunan kovalar ile evlerindeki suları boşaltmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan manzaralar ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.



"Çok büyük bir felaketti"


Evi suları içince kalan Aysel Kuzu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kuzu, köyde çoğu evin hasar gördüğünü söyleyerek, "Çok büyük bir felaketti. 4 buçuk 5 aralarında başladı. akşam 9’a kadar sürdü. Hem ön taraf, hem arka taraf ev de aşağıda olunca suda yüzdük. Ben ne anlatsam da ortalıkta gözüküyor. Her şey bitti. 185’i aradık ama ne gelen oldu, ne arayan oldu. Çok ev zarar gördü. İlk yağmur başladığında ben eltimin evindeydim. Ona gittim kızımla. Sonra ben bir dolaşıp geleyim dedim. Geldik her yer su. Belimize kadar çıkmış. Boşaltacağız diye uğraştık telefon ettik, ama bazen meşgule atıyorlar, bazen tamam geliyoruz diyorlar ama şu saat oldu gelen olmadı. Arayıp sormadılar da öldünüz mü, arayıp sordunuz mu diye. Köyün hali de çok harap. Uyuyamadık evde amca gelinimizin evine gittik orada uyuduk. Birazını gece ışıklar yokken çıkarmaya çalıştık, birazını da sabah. Halılarımı yıkayıp sereyim desem nerede yıkayım, bir yere vereyim desem imkanım yok. Sadece emekli param var. Hangisine yetireyim. Şehirde oturuyorum, kızım okuyor, evim de kira" ifadelerini kullandı.



"Kendi imkanlarımızla, pancar motoru yardımıyla suyu tahliye ettik"


Köyde yaşayan bir başka vatandaş Ahmet Tarayan ise, alt yapının olmamasından dolayı sel felaketinin zarar verdiğini ifade ederek, "Akşam üzeri başladı sabah saatlerine kadar uğraştık. Mağduriyetimiz yüksek. Arazide zararlarımız var, hayvanlarımızda var. Yiyecek içeceklerde, kilerlerde zararlarımız var. Kendi imkanlarımızla, pancar motoru yardımıyla suyu tahliye ettik. Akşam 7’den sabah saatlerine kadar uğraşımız devam etti. Bayağı bir yüksek zararımız var. Bunların sebebi alt yapımımızın olmamasından kaynaklanıyor. Bundan önce bir kez daha yaşanmıştı. Alt yapıyı döşeyin diye söyledik. Onlar döşenmeden kilit taşı döşendi, evler havuz gibi oldu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gültak, 15 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi
    1. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
    2. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
    3. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
    4. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
    5. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
    6. Uşaklılar çevre için yürüdü
    7. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
    8. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
    9. Denizde kayıp olan kadının cesedi 20..
    10. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    11. Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin..
    12. Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi
    13. ANALİZ - İhracatta Ricardo modeli ve..
    14. Boğulmak üzere olan kişiyi denize..
    15. Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet..
    16. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16..
    17. Tekkeköy’de yılsonu sergisi açılışı
    18. Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
    19. Av ve doğa sevdalıları Polatlı’da..
    20. Pençe Harekatı'nda 15 günde 100..
    21. 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade..
    22. Kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı
    23. Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’ne..
    24. Yabancı şirketler, Türk yazılımcılarla..
    25. Sele kapılarak yaşamını yitiren Ayşe..
    26. Selin vurduğu köy havadan görüntülendi
    27. Kaldırım çalışması Ağa Mahallesinde
    28. Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev
    29. AVM Ciro Endeksi yüzde 14,2 arttı
    30. Ergenç, "Türk Kızılayı 151. yılını..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."