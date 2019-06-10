Selin vurduğu köy havadan görüntülendi

Eskişehir’de dün etkili olan yağış, Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Köyünü sular altında bıraktı. Maddi kaybın yaşandığı afet sonrasında köyün durumu havadan görüntülendi.

Dün akşam saat 16.00 sularında başlayan sağanak yağış, Yahnikapan köyünü adeta esir aldı. Yoğun bir şekilde saatlerce süren yağmurun ardından köy sel sularının altında kalırken, vatandaşlar suları boşaltmak için var güçleriyle çalıştı. Bölge halkının tarlaları, evleri, eşyaları büyük zarara uğrarken, kümes hayvanlarının büyük bir kısmı ise telef oldu. Akşam saat 21.00 sularına kadar devam eden yağışın ardından bazı vatandaşlar pancar motorları ile suları tahliye ederken, bazıları ise ellerinde bulunan kovalar ile evlerindeki suları boşaltmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan manzaralar ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"Çok büyük bir felaketti"

Evi suları içince kalan Aysel Kuzu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kuzu, köyde çoğu evin hasar gördüğünü söyleyerek, "Çok büyük bir felaketti. 4 buçuk 5 aralarında başladı. akşam 9’a kadar sürdü. Hem ön taraf, hem arka taraf ev de aşağıda olunca suda yüzdük. Ben ne anlatsam da ortalıkta gözüküyor. Her şey bitti. 185’i aradık ama ne gelen oldu, ne arayan oldu. Çok ev zarar gördü. İlk yağmur başladığında ben eltimin evindeydim. Ona gittim kızımla. Sonra ben bir dolaşıp geleyim dedim. Geldik her yer su. Belimize kadar çıkmış. Boşaltacağız diye uğraştık telefon ettik, ama bazen meşgule atıyorlar, bazen tamam geliyoruz diyorlar ama şu saat oldu gelen olmadı. Arayıp sormadılar da öldünüz mü, arayıp sordunuz mu diye. Köyün hali de çok harap. Uyuyamadık evde amca gelinimizin evine gittik orada uyuduk. Birazını gece ışıklar yokken çıkarmaya çalıştık, birazını da sabah. Halılarımı yıkayıp sereyim desem nerede yıkayım, bir yere vereyim desem imkanım yok. Sadece emekli param var. Hangisine yetireyim. Şehirde oturuyorum, kızım okuyor, evim de kira" ifadelerini kullandı.

"Kendi imkanlarımızla, pancar motoru yardımıyla suyu tahliye ettik"

Köyde yaşayan bir başka vatandaş Ahmet Tarayan ise, alt yapının olmamasından dolayı sel felaketinin zarar verdiğini ifade ederek, "Akşam üzeri başladı sabah saatlerine kadar uğraştık. Mağduriyetimiz yüksek. Arazide zararlarımız var, hayvanlarımızda var. Yiyecek içeceklerde, kilerlerde zararlarımız var. Kendi imkanlarımızla, pancar motoru yardımıyla suyu tahliye ettik. Akşam 7’den sabah saatlerine kadar uğraşımız devam etti. Bayağı bir yüksek zararımız var. Bunların sebebi alt yapımımızın olmamasından kaynaklanıyor. Bundan önce bir kez daha yaşanmıştı. Alt yapıyı döşeyin diye söyledik. Onlar döşenmeden kilit taşı döşendi, evler havuz gibi oldu" dedi.