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Selin vurduğu Kocaali havadan görüntülendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde ekili alanlar sular altında kalırken, felaketin izleri havadan görüntülendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:40
Selin vurduğu Kocaali havadan görüntülendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde ekili alanlar sular altında kalırken, felaketin izleri havadan görüntülendi.


Gece etkisini gösteren yağış sel felaketine neden oldu. Şiddetli yağan yağmurla beraber dereler de su taşkınları meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası birçok köy yolu kapanırken tarım alanları ise kullanılmaz hale geldi. Sele teslim olan tarım arazilerindeki ev ve ahırlar sular altında kalırken içerisinde bulunan hayvanlar telef oldu. Aşırı yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman yollarda ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Olay yerlerine gönderilen AFAD başta olmak üzere birçok kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan, yaşanan sel olayında can kaybının olmadığı öğrenilirken; sel sonrasında ilçede birçok yol ulaşıma kapandı. Kurtarma ekipleri bölgede aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken, sular altında kalan yerler havadan görüntülendi. Sel felaketinde başka illerden gelen kurbanlık hayvanların telef olduğunu söyleyen Ali Fındık, “Kocaali’nde yaşıyorum. Burada halkın ahırları var, ahırlarda hayvanlar. Ahırlara gidilemiyor şu anda mahsur kaldılar. Ekipler burada ama bazı yerlerde yetersiz kalıyor. Kurbanlık hayvanlar gelmişti onlar var hepsi şu anda telef oldu. Bu yolun üzerinde 5-6 köy var ve Akçakoca’ya bağlanan yol tamamen kesildi. Helikopterler da havadan yardım etmeye çalışıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:40
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