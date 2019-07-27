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Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım

Muson yağmurlarına bağlı selin meydana geldiği Güney Asya’nın 3 ülkesi Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te 12 bin 750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi ulaştırıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım

Muson yağmurlarına bağlı selin meydana geldiği Güney Asya’nın 3 ülkesi Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te 12 bin 750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi ulaştırıldı.


Aralıksız bir şekilde yağan muson yağmurları, son 2 haftada etkisini artırarak nehirlerin taşmasına ve heyelanların yaşanmasına neden oldu. Yağmurların en çok hissedildiği Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te yaklaşık 25 milyon insan selden etkilenirken, 600’den fazla insan da sele kapılarak hayatını kaybetti, binlerce insanı arama kurtarma çalışmaları ise hala sürüyor. 3 ülkede yaklaşık 1 milyon ev kullanılamaz hale gelirken 500 bine yakın insan da yerini terk etmek zorunda kaldı. Felaket, Pakistan ve Myanmar’ı da etkisi altına aldı.



Arakanlı mülteciler de etkilendi


Uzun yıllardır bölgede faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, krizi haber alır almaz 3 ayrı ülkede acil yardım çalışması başlattı. İlk etapta gıda, hijyen paketi, mutfak ve barınma malzemesi dağıtılırken, 12 bin 750 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırıldı. Ayrıca, 2017 yılında Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilere de yardım ulaştırıldı. Yapılan yardımların listesi şu şekilde:


-Bangladeş’te 4 bin mağdura pirinç, sıvı yağ, mercimek, tuz, şeker ve hijyen paketi ulaştırıldı.


-Bangladeş’te Arakan Mülteci Kampları’nda yaşayan 5 bin Arakanlı’ya pirinç, sıvı yağ, şeker, tuz, irmik ve baharat çeşitleri ulaştırıldı.


-Hindistan’da 3 bin ihtiyaç sahibine barınma malzemesi ulaştırıldı.


-Nepal’deki ihtiyaç sahiplerine ise pirinç, mercimek, sıvı yağ, tuz, şeker, mutfak malzemeleri, çocuk maması, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı. Nepal’de yapılan çalışmalardan 750 mağdur istifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
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