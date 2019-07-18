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Selin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldı

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan sel ve heyelan sonrasında mahsur kalan 51 kişi helikopterlerle kurtarılırken, ekipler bölgede mahsur kalmış olabilecek vatandaşlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
Selin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldı

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan sel ve heyelan sonrasında mahsur kalan 51 kişi helikopterlerle kurtarılırken, ekipler bölgede mahsur kalmış olabilecek vatandaşlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışların bölgedeki etkisi devam ediyor. Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde derelerin taşması ve sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.



23 köyde mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı


Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri de mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi, bölgede arama tarafa faaliyetleri yapan Kara Kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikoptere alınan işçiler, Düzce Stadına getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulansta kontrolleri yapılan 21 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 helikopterle Gölkaya, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 23 köyde mahsur kalan toplam 51 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi.



Olumsuzlukların giderilmesi için ekipler harekete geçti


Konuyla ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bölgede etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada tüm yetkili ve kurum ekiplerinin harekete geçtiği belirtilirken, "İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.



Ekipler selde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor


Bölgede helikopterler dağlık alanlarda mahsur kalan vatandaşların tespit edilmesi için havadan tarama yapıyor. Bölgenin dağlık olması nedeni ile vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunamayacağını değerlendiren ekipler, mahsur kalmış olabilecek olan vatandaşların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede fındık işçilerinin de olabileceği değerlendiriliyor.



Sakarya’da heyelan trafiği kapattı


Öte yandan, yoğun sağanak yağışı Sakarya’nın Kocaali ilçesini de vurdu. Etkili olan yağış sonrasında Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeni ile trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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