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Selin sürüklediği çocuğu kurtaranadam o anları anlattı

Elazığ’da şiddetli yağış sonrası oluşan seldesürüklenen çocuğu kurtaran manav Mehmet Eriş, o anları anlattı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
Selin sürüklediği çocuğu kurtaranadam o anları anlattı

Elazığ’da şiddetli yağış sonrası oluşan seldesürüklenen çocuğu kurtaran manav Mehmet Eriş, o anları anlattı.Hiç tereddüt etmeden suya girdiğini kızı kurtardığını aktaran Eriş, ardından anne ve diğer çocuklara da yardım ettiğini aktardı.


Elazığ’da önceki gün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu.Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Bu sırada kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek istedi. 12-13 yaşlarındaki çocuk sudan geçmek isterken düştü. Düşen çocuğu sel suları bir süre sürükledi. O sırada karşıda manav dükkanında bulunan 6 çocuk babası Mehmet Eriş, (52),suya girerek çocuğu kurtardı. Daha sonra geri dönen Eriş, karşıda mahsur kalan anne ve diğer çocuklarını da kurtararak karşıya geçirdi.


Yağmurun önce ufak ufakyağdığını ve sonrasında şiddetlendiğini belirten Eriş, “Ardından daha da şiddetlendive fırtına çıktı. Baktım karşından bir teyze, 2kız ve 1 erkek çocuk geldi. Önce durdular. 13 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Suya girdi. Hatta ben gelme diye bağırdım. Ama kız suya girdi. Suya girince su aldı götürdü. Üzerimde ceket ve telefon vardı. Ceketimi attım ve fırladım. Terlik ayağımda suya girdim ama su beni de götürüyor. Kızı direğin orada yakaladım. Yağmur o kadar yağmış ki su acayip geliyordu. Tuttum kızı çıkardım ve omzuma attım. Aldım kızı kıyıya getirdim. Annesi ve çocuklar ağlıyor. Ağabey gel bizi kurtar dediler” dedi.



“Deniz olsa denize de girerdim”


Anne ve diğer çocuklarını kurtarmak için bir daha gittiğini aktaran Eriş,“Tekrar gittim. O ufak kızı da attım sırtıma ama su beni de götürüyor. 2,3 yerde diz üstü çöktüm. Çocuklar ağlıyor. Neyse onu da getirdim veanne ile ufak çocuğa tekrar döndüm. Dedim ben bu çocuğu yine sırtıma alıyım sende bana tutun dedim. Teyzede bana tutundu geldik orta yerde bayağı zorlandık. Tam kaldırıma gelir gelmez kendimi taşa attım ve tutundum. Neyse çıktık ve Rabbim esirgedi. Hiçbirini tanıyorum. Şimdi görsem tanımam. Ha onun ha benim ne fark eder ki, o an bir başkaydı. O an ne olursa olsun ateş olsa yine girerdim. Yüzme bilmediğim halde deniz olsa denize de girerdim. Kesin girerdim, hiç affetmezdim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
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