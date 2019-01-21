Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, CRR'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, "Hands" isimli yeni projeleriyle 22 Ocak'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı bir yorumla sunan genç ikili, 22 Ocak'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak. İki piyanist, Aşık Veysel'den Astor Piazzolla'ya, Fazıl Say'dan Moritz Moszkowski'ye, Zülfü Livaneli'den Sergey Rahmaninov'a uzanan bir repertuvarı sunacak. Hands'de, geleneksel Türk müziğini ve klasik Batı müziğini orijinal bir müzikal anlayışıyla harmanlayan ikili, İtalya'da düzenlenen "Ibla Grand Prize World Music" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nü kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.