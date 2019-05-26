Selimiye’ye ziyaretçi akını

Edirne’de Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye nitelendirdiği Selimiye Camiiramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Müftü Emrullah Üzüm, “Ramazan ayında Selimiye’de olmak çok farklı bir güzellik. Aslında tevhidin sembolü, aynı zamanda insanlık için de önemli bir buluşma noktası. Geçen yıl Kadir Gecesi’nde camimiz dolup taşmış ve 30 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl daha fazla yoğunluk bekliyoruz” dedi.