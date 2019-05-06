Selimiye'nin gölgesinde iftar bereketi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi yanında kurulan iftar çadırında buluştu.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle kurulan iftar çadırına gelen vatandaşlara çorba, tas kebabı, pilav ikram edildi. İftar çadırında oruç açmak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de eşi Dr. Ayten Canalp ile iftar çadırına geldi.

Vali Canalp, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirnelilerin vatandaşlara iftar yaptırmayı sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla sunmuş olduğumuz bir hizmet. Dışarıda, sokaklarda, akşam saatlerinde çarşıda pazarda bulunan insanlarımız burada iftarını yapma imkanı buluyorlar. Aynı zamanda durumu iyi olan Edirneliler de bir şekilde imkanlarını kullanarak iftar yapmak isteyen vatandaşlarımıza katkıda bulunuyorlar. Katkıda bulunmak isteyenlerle iftar yapmak isteyen insanlarımız bir araya geliyor. Harika, Ramazanın anlamına uygun bir aktivite oluyor."

İftara, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve İl Müftüsü Emrullah Üzüm ile vatandaşlar katıldı.



