Selimiye’de eller semaya ‘şehitler’ için kalktı

Edirne’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 26 Mart Balkan Şehitleri Günü anısına Selimiye Camii’nde mevlit okutuldu.

Edirne Valiliğinin himayelerinde, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Selimiye Camii’nde şehitler anısına mevlit okutuldu, dualar edildi. Selimiye Camii’nde öğle namazı öncesi başlayan mevlide şehit yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin dualar ve ilahilerle anıldığı etkinliğe katılan Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiftçi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş açıklama yaptı.

"Okunan duaları Allah kabul etsin"

Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, tüm şehitler için dua ettiklerini ifade ederek, "18-26 Mart Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle bu yıl yaptığımız etkinlikler kapsamında Valimiz Ekrem Canalp beyefendinin himayelerinde, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şehit Aileleri Edirne Selimiye Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Şu anda mevlidimiz devam ediyor. Ailelerimiz ve halkımızdan yoğun bir katılım var. Allah onlardan razı olsun. Okunan duaları Allah kabul etsin" dedi.

"Hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da, bugün minarelerin altında hür ve bağımsız şekilde yaşamayı şehitlere borçlu olduğumuzu ifade ederek, "Önümüzdeki hafta 26 Mart Balkan Şehitleri yıldönümü. 18 Mart ve 26 Mart ile beraber başta şehitlerimiz olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda, Balkan Savaşları’nda, Çanakkale’de, Güneydoğu’da terörle mücadele kapsamında, Kuzey Irak’ta, doğu ve güneydoğuda tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutup kendilerine dua ediyoruz. Eğer bugün biz burada toplanabiliyorsak ve bu minarelerin altında hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.