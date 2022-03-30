Bu yıl camilerde teravih namazları kılınacak. Restorasyon çalışmasının sürdüğü Selimiye’de teravih kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor.

Selimiye'de bu sene teravih kılınacak mı?

Edirne'deki camilerde teravih namazı cemaatle kılınacak. Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Selimiye Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle camilerde 2 yıl teravih namazının cemaatle kılınamadığını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla bütün camilerde teravih namazlarının cemaatle eda edileceğini belirten Özsoy, "Edirne'deki camilerimizde, Selimiye Camimizde de teravih namazlarımız kılınacak. İl Müftülüğü olarak bütün personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

Özsoy, "Sosyal mesafe kuralı esnetildiğinden dolayı saflarımız sık bir şekilde namazlarımızı kılmaya devam ediyoruz. Ama gelen cemaatimizden yine maskelerini takmalarını istirham ediyoruz. Bir ramazan geleneği olarak önemli camilerimize asılan mahyalar Selimiye Camimize de asılıyor. Selimiye'mizdeki mahyada 'İman en büyük nimettir' mesajı yer alacak. Sahip olduğumuz imanımızın ve değerlerimizin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahya ile inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecek" dile konuştu.