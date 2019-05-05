Selimiye Camisi'nde ilk teravih coşkusu

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Edirne'de, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için, Selimiye'nin de aralarında bulunduğu camileri doldurdu. Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti. Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Selimiye Camisi'nde verdiği vaazda, ramazanın bereketine değindi. Okuş, Ramazan ayının ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini vurguladı.



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