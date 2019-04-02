Selimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusu Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili’nde doldu taştı.

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili’nde doldu taştı.

Mübarek Miraç Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Türk-İslam mimarisinin zirvesi tarihi Selimiye’ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, ’Miraç’ konulu vaazı dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.



Selimiye’de miraç coşkusu

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

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