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Biyografi Selim Uslu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?
Biyografi

Selim Uslu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Selim Uslu oldu. Vatandaşlar Selim Uslu’nun hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Selim Uslu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-04-25 10:39:00 - 2022-04-25 10:40:25
Selim Uslu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de iş insanı Selim Uslu oldu. Vatandaşlar Selim Uslu’nun hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Selim Uslu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Selim Uslu kimdir?

Selim Uslu 1973 yılında Samsun'da dünya'ya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1991 yılında ticaret lisesinden mezun olduktan sonra Uslu Demir Çelik aile şirketinde muhasebe biriminde çalışma hayatına başladı.

Uslu Demir Çelik firmasının Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yerel ölçekte faaliyet gösteren şirket, Selim Uslu’nun lideriğinde ülkemizin 7 ilinde faaliyet gösteren ve 50'ye yakın ülkeye ihracat yapan ülkemizin önde gelen çelik servis merkezlerinden biri haline gelmiştir. Selim Uslu'nun eşi Arzu Uslu'dur.

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