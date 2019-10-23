Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan'dan Akit Medya Grubu'na ziyaret Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, Akit Medya Grubu'na ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete, Akit TV Spor Müdürü Özhan Yıldız ile futbol yorumcuları Cem Buba ve Fikret Çakır da katıldı. Bu arada Akit TV’nin sorularını cevaplayan Soydan, A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki performansını değerlendirdi. İzlanda’yı yenip gruptan çıkmak istediklerini belirten Soydan, bu milli takımın Avrupa Şampiyonasında çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Milli Takım oyuncularının asker selâmı sebebiyle UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya da değinen Soydan, “Bir ceza geleceğini düşünmüyorum” dedi.

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