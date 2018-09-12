Selim Arda Ermut kimdir? Selim Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Selim Arda Ermut atandı. Peki Selem Arda Ermut kimdir? Selem Arda Ermut nereli ve kaç yaşında?

Salim Arda Ermut'un biyografisi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'na atanmasının ardından günün en çok merak edilenleri arasına girdi . İşte, 'Salim Arda Ermut kimdir?' sorusunun yanıtı. 1980 Karaman doğumlu olan Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 - 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı. Selim Arda Ermut, TYDTA'da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan'dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı - TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi.

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