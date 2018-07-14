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Selfie çekmeyip erkenden haber verseydiler belki de ölmeyeceklerdi!

Hindistan’da trafik kazasında yaralanan insanların önünde selfie çeken kişiler, ülke genelinde büyük bir infiale sebep oldu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
Selfie çekmeyip erkenden haber verseydiler belki de ölmeyeceklerdi!

Hindistan’ın Racastan eyaletinde bir motosiklet okul otobüsüyle çarpıştı. Motorsikletteki 3 kişiden biri hemen hayatını kaybetti. Diğer ikisi ise yerde yardım istedi. Ancak etraftakiler onlara yardım etmek yerine, selfie fotoğraf çekme yarışına girdi.

Yaralılar 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yerde yattı. Bu süre zarfında tek bir kişinin bile yardım etmediğini gösteren görüntüler, dünyayı salladı.

Yaralılardan üçü de hayatını kaybederken, şoke eden açıklama polisten geldi.

Olay yerindeki kişileri kınayan polis, “Etraftakiler erkenden haber verseydi, yaralılardan ikisi kurtarılabilirdi” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan haber, “Bu kişiler yargılanmalı” ve “İnsanlığın en düşük noktası” gibi tepkilere neden oldu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
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