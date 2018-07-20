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Selfie çekeyim derken 3 bin voltluk elektrik tellerine düştü!

Rusya'da selfie çekmek için çıktığı köprüde elektrik yüklü demir yolu tellerinin üzerine düşen genç kız, 1 saat boyunca havada asılı kalmasına rağmen mucize eseri hayatta kalmayı başardı.

20 Temmuz 2018 Cuma 01:48
Selfie çekeyim derken 3 bin voltluk elektrik tellerine düştü!

Rusya'da bir demiryolu köprüsünde selfie çekmek isteyen genç kız dengesini kaybederek 3 bin volt yüklü elektrik tellerinin üzerine düştü. Mucizevi şekilde hayatta kalan gen kız, kurtarılmadan önce 1 saat boyunca tellerin üzerinde asılı kaldı.

TREN SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ

13 yaşındaki kızın ciddi yanıklara maruz kalıp acı çektiği ancak vücudu yere temas etmediği için çarpılıp ölmediği açıklandı. Olay, durumu fark eden bir tren sürücüsünün dikkati sayesinde fark edildi.

"ACIDAN KIVRANIYORDU"

Telsiz yardımıyla durumu yetkililere haber veren sürücü, tellere giden elektriğin kesilmesini sağladı. Acil frenini kullanarak treni durduran adam, kontrolerleri arayarak durumu ihbar etti. Tren sürücüsü genç kız için, "Vücudu acıdan kıvranıyordu" dedi.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Küçük kız bir halat yardımıyla kurtarılırken köylüler de her ihtimale karşılık aşağıda gerili bir halıyı tutarak bekledi. İsmi açıklanmayan kız, olay ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 01:48
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