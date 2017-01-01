Selenium kalitesi Dubai’de

İstanbul Ataköy’de Selenium Ataköy, Selenium Retro ve Selenium Retro 9 projelerini hayata geçiren Aşçıoğlu İnşaat‘ın Selenium markası altında yurt dışındaki ilk konut projesi; Körfez bölgesinde beğenilen projelere imza atan Deyaar ile yapılan iş birliğinde Dubai’de yükseliyor. 40 bin metrekarelik özel peyzaj alanına sahip olan Midtown by Deyaar Selenium Dubai‘de üç bin rezidans daire inşa ediliyor. Peşin alımlarda satış fiyatlarının 209 bin dolardan başladığı projede hayat eylül 2019’da başlayacak.