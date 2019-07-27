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Selendi’nin son Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinden Hac vazifesini yerine getirecek hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
Selendi’nin son Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinden Hac vazifesini yerine getirecek hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.


Selendi Merkez Yeni Camiinde düzenlenen uğurlama programına Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt, ilçe vaizi Erdi Yüksel, hacı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan programda ilahiler ve kasideler seslendirildi. İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt hacı adaylarına yaptığı konuşmada, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerini ve bizler içinde dua etmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese Hacca gitmeyi nasip etsin. Çünkü kutsal toprağın havasını teneffüs etme adına ilk kez oraya gidenler büyük bir heyecan yaşamaktadır. 10 kadın, 10 Erkek olmak üzere diyanet işleri başkanlığının organizasyonunda 20 hacı adayımız son kafile olarak kutsal topraklara gidiyor. 31 Ağustos 2019 tarihinde de geri dönecekler." dedi.


Hacı adayları konuşmanın ardından ilçe vaizi Erdi Yüksel tarafından okunan duanın ardından kutsal topraklara doğru uğurlandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
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