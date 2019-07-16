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Selendi’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:26
Selendi’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.


FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin üçüncü yılında, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Selendi’de ilk olarak İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları ile askeri erkanın Terziler Mahallesinde 1993 yılında şehit olan Şehit Er Ekrem Çimen’in ailesi ve kabri ziyareti ile başladı. Kaymakam ve beraberindekiler şehit Er Çimen için mezarı başında dua etti.


Merkez Yeni Camiinde şehitler için okunan mevlidi şerifin ardından lokma hayrı yapıldı. Akşam saat 21.00’da ise Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş başta olmak üzere yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Destanı için yürüdü. Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlen yürüyüş Hükümet konağı önünden başlayıp Demokrasi Meydanında son buldu. Ellerine ay yıldızlı bayrakları alan yüzlerce vatandaş, tekbir getirirken, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.


Etkinlikler daha sonra Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile İlçe Kaymakamı Can Atak günün anısına birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Hain darbe girişimi gecesi ortaya çıkan destansı hikayenin anlatıldığı video meydanı dolduran yüzlerce vatandaş tarafından dikkatle takip edildi. Şiirlerin okunduğu ilahilerin söylendiği gecede Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt’un Kur-an ı Kerim okunmasının ardından dua yaptırıldı. Duanın ardından meydanda ve ilçe genelindeki 101 camide salaların okunmasıyla program sona erdi.


Programda Selendi Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı ve şapka, akşam ise dondurma ve lokma dağıtıldı. Programa Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, protokol üyeleri, daire müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:26
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