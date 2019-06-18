Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının videosu duygulandırdı Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir’de ki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir’de ki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı.

Cep telefonu ile çekilen görüntüde selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Pınar Polat ve annesi Naime Polat’ın baba Harun Polat’a mesajları yer alıyor. Yine selde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Musa Polat’ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor.

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