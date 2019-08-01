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Sele kapılan "umutları" yeniden yeşerdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Uğurlu köyündeki evinde yıllarca biriktirdiği parasıyla aldığı çeyizi sel sularına kapılan Özge Dağgül'e, sosyal medyadaki paylaşımını gören Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sahip çıktı- Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla Dağgül'e yeniden mağaza dolaştırılarak, gelecek ay gerçekleştirmeyi planladıkları düğünleri için çeyiz alışverişi yaptırıldı- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Özgelerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özgelerimizin umutlarını sele vermek istemiyoruz. Mala gelen cana gelmesin. Devletimiz yaraların sarılması adına elinden geleni yapacaktır"- Özge Dağgül:- "Çatal, bıçak, bir kızın çeyizinde olması gereken her şey vardı, onlar gitti. Şükür ki Tarım ve Orman Bakanımız bana yardım etti. Bütün çeyizimi aldılar"

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
Sele kapılan "umutları" yeniden yeşerdi

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 ve 18 Temmuz'da Düzce'de meydana gelen sel felaketinde, biriktirdiği parasıyla aldığı çeyizi sulara kapılan 22 yaşındaki Özge Dağgül'e sahip çıkarak, yeniden alışveriş yapmasını sağladı.

Akçakoca ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan, Uğurlu köyünde yaşayan Özge Dağgül, kazandığı parayla hem kız kardeşinin eğitimine hem de rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan babasına destek oldu.

Gelecek ay nişanlısıyla evlenmeye hazırlanan Dağgül, biriktirdiği parasıyla kendisine çeyiz de aldı. Dağgül'ün çeyizi, bölgede 17 ve 18 Temmuz'da yaşanan su baskını ve toprak kayması sırasında sel sularına kapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımında Dağgül'ün üzüntüsünü gören Bakan Bekir Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek'i arayarak, genç kızın tüm çeyizinin tekrar alınması talimatını verdi.

Bunun üzerine Çiçek, genç kıza Düzce kent merkezindeki mağazalarda yeniden çeyiz alışverişi yaptırdı.

Büyük mutluluk yaşayan Dağgül, Bakan Pakdemirli ile cep telefonuyla görüntülü konuşarak, kendisine teşekkür etti.

- "Özgelerimizin her zaman yanında olduk"

Bakan Pakdemirli, konuşmasında Dağgül'e, bu özel durumu görünce hemen kendisine yardımcı olmak istediğini ve evliliğinde bahtının açık olmasını dilediğini söyledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ve buna benzer afetlerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Fakat zaman zaman böyle afetler ülkemizde ve dünyada oluyor. Rabb'im, bir kez daha böyle afetleri bize yaşatmasın. Biz de sizlerle iyi günlerde görüşelim." ifadelerini kullandı.

"Biz Özgelerimizin yanındayız." diyen Pakdemirli, "Özgelerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özgelerimizin umutlarını sele vermek istemiyoruz. Mala gelen cana gelmesin. Devletimiz yaraların sarılması adına elinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

- "Ne ihtiyacım varsa karşılandı"

Özge Dağgül ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinde çeyizini kaybedince çok üzüldüğünü belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin durumu öğrenmesinin ardından "ne gerekiyorsa yapılacağını" söylediğini ve ne ihtiyacı varsa karşıladığını anlatan Dağgül, şöyle devam etti:

"Çatal, bıçak, bir kızın çeyizinde olması gereken her şey vardı, onlar gitti. Şükür ki Tarım ve Orman Bakanımız bana yardım etti. Bütün çeyizimi aldılar. Evime getirdiler. Beni aldılar götürdüler, çok yardımcı oldular. Bakanımız, devletin her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Sonuçta mala geldi, cana gelmedi, buna da çok şükür."

Baba Recep Dağgül de kızının açıkta bırakılmadığını vurgulayarak, "Bakanımızdan Allah razı olsun. Çocuğumuzun gönlünü yaptı. Biz daha çok sevindik. Çocuğumuzun gönlü oldu, bizim de gönlümüz oldu." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çiçek, bundan sonra Özge'nin her zaman yanında olacaklarını kaydederek, "Hayallerini tekrar geri getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sel afetinden önce evlilik noktasında hayalleri vardı. Bu noktada Sayın Bakanımız imdadına yetişti. Bugün kendisiyle, hoşuna giden mutfak eşyasından ufak ev aletlerine kadar çeyizin tamamını tedarik ettik." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
  1. Akçakoca
  2. çeyiz
  3. Düzce
  4. sel
  5. su baskını
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  7. Uğurlu Köyü

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