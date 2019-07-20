0553 313 94 23

Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı.


Düzce’de etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. Bir ev ve yollar sular altında kalırken, Akçakoca ilçesinde de bir köpek sel sularına kapıldı. Köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden suya atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"
    1. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    2. Kılavuzsuz adım atmayın
    3. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    4. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    5. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    6. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    7. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    8. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    9. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    10. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    11. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    12. Ticari taksilere sıkı denetim
    13. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    14. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    15. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    16. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    17. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    18. Madenciler greve hazırlanıyor
    19. KKTC’de binler şafak nöbetinde
    20. Huzurevi’nde AFAD semineri
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'