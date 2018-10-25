Sele kapılan 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yayladağı ilçesi Suriye sınırında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken sele kapılan 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.25 Ekim 2018 Perşembe 21:29
Suriye sınırındaki Kızılçat Mahallesi yakınlarında bir grup Suriyeli, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu belirlenen 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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