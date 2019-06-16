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Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde aşırı yağışın ardından sele kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, 35 hayvan da telef oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 13:42
Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde aşırı yağışın ardından sele kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, 35 hayvan da telef oldu.


Kırıkkale il genelinde etkili olan sağanak yağmur Sulakyurt ilçesinde de etkisini artırdı. İlçeye bağlı Ayvatlı köyünde aşırı yağış sel oluşturdu. Sel, dere kenarında bulunan Mehmet Öztürk ve Fadime Öztürk çiftlerinin evini ve mandırasını yıktı. Suya kapılan Mehmet ve Fadime Öztürk de kayboldu. Komşularının jandarma ve 112’ye haber vermesi üzerine arama çalışmaları başladı. AFAD’ında katıldığı arama sonucunda Çankırı sınırlarına yakın Kızılırmak köyü yakınlarında Fadime Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Aradan geçen 5 saatlik aramanın sonucunda yine aynı alanda Mehmet Öztürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin cenazeleri Çankırı’daki bir hastaneye kaldırıldı.


Ayrıca selde mandırada bulunun 35 büyükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:42
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