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Selden zarar gören Kışla esnafı yeniden işine döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kışla Sanayi Sitesi’nde yaşanan sel nedeniyle zarar gören esnaf iş yerlerini yeniden çalışır hale getirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:02
Selden zarar gören Kışla esnafı yeniden işine döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kışla Sanayi Sitesi’nde yaşanan sel nedeniyle zarar gören esnaf iş yerlerini yeniden çalışır hale getirdi.


Kdz. Ereğli ilçesinde dün sabah yaşanan sel nedeniyle Kışla Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerleri sular altında kaldı. Dükkanları suyla dolan esnafın birçoğu büyük zarara uğradı. Dükkanlarındaki suyu boşaltıp temizlik çalışmalarını tamamlayan esnaf bugün öğleden itibaren yeniden çalışmaya başladı. Kışla Sanayi Sitesi esnafından Şaban Acar, dün sabah dükkanına erken geldiğini ve içerisinin suyla dolmaması için gereli önlemleri aldığını ve bir zararının bulunmadığını söyledi. Diğer esnaf arkadaşlarından büyük zarara uğrayanların olduğunu dile getiren Acar konuşmasında şu sözlere yer verdi:


“Bizim pek kaybımız olmadı ama diğer arkadaşların kayıpları oldu. Biz erken müdahale ettik, sabah altı buçukta geldik buraya önlemimizi aldık. Aşırı bir kaybımız olmadı diğer arkadaşların kaybı olmuş. Su en az yetmiş beş santim yükseldi. Su yükselmeye sabah saat altıda başlayıp sekiz buçuğa devam etti. Erken fark ettik pek kaybımız olmadı. Motorları yanan arkadaşlar, mağdur arkadaşlar var tabi ki.”


Dükkanının suyla dolması nedeniyle yaklaşık 100 bin TL zarara uğradığını anlatan esnaftan Mehmet Taşkın ise yeterli alt yapı olmadığı için her sene aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade etti. Taşkın dünkü selde şu ana kadarki en büyük zararı gördüklerini dile getirdi.


Her yağmur yağdığında diken üzerinde kaldıklarını ve her sene aynı rezilliği yaşadıklarını belirten esnaftan Burak Dokur, en az 60 bin TL zararlarının oluştuğunu vurguladı. Dokur konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Her sene biz bu rezilliği çekiyoruz. Diken üzerinde kalıyoruz, uyku uyuyamıyoruz, iş yerimizi bırakamıyoruz. Öncelikle yetkililerden burayla ilgili çözüm arayışı içerisinde olmalarını istiyoruz. Şu an çalışamıyoruz, bir hafta, on gün de çalışamayacağız gibi görünüyor. Altmış bin lira kadar zararımız var makineler hep su altında kaldı. Biz yetkililerden buranın alt yapısıyla ilgili ne gerekiyorsa yapmalarını istiyoruz.”


Henüz dükkanlarını açamayan esnaf ise temizlik çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de sokaklardaki çamurları temizleyip, çöpleri toplamaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:02
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