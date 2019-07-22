Selden zarar gören kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışması

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmet Müdürlüğü ekipleri kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda artan sağanak yağış sonrası sellerin tahribat verdiği mahallelerde Fatsa Belediyesi iyileştirme çalışması yaptı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği ekipleri Salihli Mahallesi Aşağı Mahalle mevkisinde bir gün süren çalışma ile 1,5 kilometre yol çakıllama ve reglaj işi, Geyikçeli Mahallesi Yavuz Selim mevkisi ile Karaağaç mevkisinde iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği ekipleri ise Kayaca Mahallesi Ali Çavuşoğlu Sokak ve Tekkebak mevkisinde bir gün süren çalışma ile geçen günlerde meydana gelen sel dolayı zarar gören yollarda iyileştirme çalışması, Demirci Mahallesi Hacıoğlu ve Bilali Sokak’ta hendek temizleme ve reglaj işi gerçekleştirdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Selden zarar gören mahalle yollarımızda iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz sahada ve herhangi olumsuz durumda hemen müdahale ediyorlar” dedi.