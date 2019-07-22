Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı Niğde’de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileyeAFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.

Niğde’de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileyeAFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.

17-21 Haziran tarihinde merkeze bağlı Ağcaşar, Kırkpınar köyleri ile Orhanlı Kasabası’nda meydana gelen sel felaketinden dolayı konutları zarar gören 16 aileye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 26 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.