Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı
Niğde’de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileyeAFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
Niğde’de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileyeAFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.
17-21 Haziran tarihinde merkeze bağlı Ağcaşar, Kırkpınar köyleri ile Orhanlı Kasabası’nda meydana gelen sel felaketinden dolayı konutları zarar gören 16 aileye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 26 bin lira nakdi yardım yapıldı.
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