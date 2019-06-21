Selden etkilenen Nallıhan’da yaralar sarılıyor
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.21 Haziran 2019 Cuma 09:05
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.
Nallıhan’da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor. Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan’a ulaşım normale dönmeye başladı.
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