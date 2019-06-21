Selden etkilenen Nallıhan’da yaralar sarılıyor Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Nallıhan’da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor. Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan’a ulaşım normale dönmeye başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.