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Selden etkilenen köylerde teknik çalışma yapılacak

Düzce Valisi Zülkif Dağlı:- "Pazartesi günü itibarıyla DSİ Genel Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler, köylerimizin yerleşiminin nasıl olması gerektiği, dere yatağından nasıl etkilenmeden bundan sonra yaşamın olabileceği şeklinde teknik çalışma yapacaklar"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:25
Selden etkilenen köylerde teknik çalışma yapılacak

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 29 Temmuz Pazartesi günü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ekiplerin kente geleceğini belirterek, "Köylerimizin yerleşiminin nasıl olması gerektiği, dere yatağından nasıl etkilenmeden bundan sonra yaşamın olabileceği şeklinde teknik çalışma yapacaklar." dedi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Akçakoca'nın su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı ilçelerinde incelemelerde bulunan Vali Dağlı, Esmahanım köyünde vatandaşlarla sohbet etti.

Sondaj çalışmasının yapıldığı alanda da inceleme yapan Dağlı, AA muhabirine, kaybolan 2 çocuğun bulunması için 305 personelle arama faaliyetlerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Yarın da çalışmaların süreceğini bildiren Dağlı, "Çünkü ilimiz dışından gelen sivil toplum kuruluşlarımız var. 295 araç çalışıyor, 11 arama köpeğimiz var, bunlar çalışıyor. Birincil işimiz bu, buna yoğunlaşmış durumdayız ancak tabii hayatı da normale döndürmemiz gerekiyor. Şu anda Esmahanım köyündeyiz. Burada içme suyu sorunumuz vardı, pazartesi günü itibariyle suyu akıtmak suretiyle bunu sonuçlandıracağız." diye konuştu.

- "Bakanlık ve DSİ'den ekipler gelecek"

Dağlı, bölgede hayatın normale döndüğünü ve tüm köylere elektrik verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bir mahallemizde elektrik yoktu, o da dün itibarıyla geldi. Kapalı köy yollarımızı 5 gün önce açmıştık. Dere yatağında artık eskisi gibi yol olmayacak. Daha yukarıdan, sırtlardan, olası sel ve heyelandan etkilenmeyecek bir yerden köylerimizin arasındaki bağlantı yollarını yapıyoruz. Tabii bu köylerimizle ilgili ileride değerlendirmeler yapılacak. Pazartesi günü itibarıyla DSİ Genel Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler, köylerimizin yerleşiminin nasıl olması gerektiği, dere yatağından nasıl etkilenmeden yaşamın olabileceği şeklinde teknik çalışmaları yapacaklar. Ondan sonra kurumlarımızın tamamının bununla ilgili çalışmaları derinleştirmek suretiyle, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir çözümle, bunların hepsi çözüme kavuşmuş olacak."

Dere yatağının tam içinde kalan yerlerde kesinlikle ev yapılmaması ve yol geçirilmemesi gerektiğini vurgulayan Zülkif Dağlı, teknik çalışmanın ardından sonucu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:25
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  3. Düzce Valisi Zülkif Dağlı
  4. su baskını

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