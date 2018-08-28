Selden etkilenen Hindistan’a acil yardım

Son 100 yılın en yıkıcı sel ve heyelanlarının yaşandığı Hindistan’ın Kerala eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 500’e ulaştı. Yaşanan sel nedeniyle 30 kişi kayboldu. Kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede 130 bin ev yağışlardan etkilendi ve ev sakinleri toplanma merkezlerine tahliye edildi. Toplanma merkezlerindeki insan sayısı ise 1 milyona ulaştı.

Aşırı yağışlar, baraj ve nehirlerin taşmasına neden olurken ana yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi. Sel nedeniyle 32 bin 500 hektarlık tarım alanı da kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenmemek için yaşam alanlarına göçen yılanlar da Hindistanlıların başka bir sorunu. Hindistanlı yetkililer, eyaletteki hasarın 3 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

36 bin 543 kişiye acil yardım

Yıllardır bölgedeki faaliyetlerini aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ise yaşanan kriz de de Hindistanlıları yalnız bırakmayarak 17 Ağustos tarihinde acil yardım çalışmalarına başladı. İHH ekipleri ilk etapta 36 bin 543 kişiye gıda, hijyen malzemesi, battaniye, kıyafet ve şemsiye ulaştırdı. Senelerce unutulmayacak sel felaketinin ardından bölge halkı, İHH’nın yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye’deki kardeşlerine teşekkürlerini sundu.

İHH, ayrıca kurban bayramında da Hindistanlıları yalnız bırakmayarak hayırseverlerin kurban bağışlarını bölge halkına ulaştırmıştı. Kurban çalışmaları kapsamında 800 büyükbaş kurbandan binlerce kişi istifade etmişti.

Çalışmalar sürecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle bölgedeki acil yardım çalışmalarına devam edecek. Hayırseverler, ACİL YARDIM yazıp 3072’ye SMS gönderdiğinde 5 liralık yardımda bulunabilecek. Daha fazla yardım etmek isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet sitesinden ya da banka hesap numaralarından Hindistan halkına destek olabilecek.