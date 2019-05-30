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Selde yıkılan Kaleönü Köprüsü hizmete giriyor

2018 yılında meydana gelen sel afetinde yıkılan köprülerden biri olan Kaleönü Köprüsü, Karayolları 7.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:21
Selde yıkılan Kaleönü Köprüsü hizmete giriyor

2018 yılında meydana gelen sel afetinde yıkılan köprülerden biri olan Kaleönü Köprüsü, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin koordineli bir şekilde çalışması sonucu kısa sürede tamamlandı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Genel Sekreter Yardımcıları Suat Olgun ve Selahattin Aydın, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte Kumru-Korgan karayolunu Kaleönü-Tahtabaş Mahallelerine bağlayan köprüde incelemelerde bulundular.


Genel Sekreteri Coşkun Alp burada yaptığı açıklamada, “2018 yılı Ağustos ayında sel afetinde Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Fatsa’daki köprümüz yıkılmıştı. Bu köprümüzün inşaatı tamamlandı. 90 metre uzunluğundaki köprü bitmiş durumda. Şu anda asfalt aşamasına gelindi. Korkuluklar da bitti, hizmete hazır hale geliyor. Köprünün çıkışından itibaren 400 metre sıcak asfalt serimine de başladık” dedi.



“Köprünün inşaat süreci hızlı bir şekilde tamamlandı”


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı açıklamada, “Sel afetinden sonra çok kısa bir sürede Kumru-Korgan yolundan Kaleönü Mahallemize ulaşım sağlayan köprümüz de yapılıyor. Bugün itibari ile sıcak asfaltı dökülüp hizmete hazır hale geliyor. Karayolları 7.Bölge Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin koordineli çalışması sonucu bu süreç hızlı bir şekilde tamamlandı. Artık sel afetinin yaraları bölgemizde sarıldı diyebiliriz. Bu koordineli çalışmalar inşallah ilçemizde daha büyük hizmetler olarak devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:21
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