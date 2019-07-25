Selde telef olan hayvanlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde telef olan kanatlı hayvanların görüntüleri felaketin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sel bölgesine giden Türkiye Kanatlı Hayvan Üreticileri Dernek Birliği Başkanı İrfan Demiray, “Bölgenin tamamında 500 bine yakın hayvan telef oldu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Kocaali bölgesinde başlayan yağmur şiddetini arttırması sonucu sel felaketi yaşanmıştı. Yaşanan felakette birçok köy ve köy yolları ulaşıma kapandı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ve bakmakta oldukları hayvanlar bölgede mahsur kalırken birçok tavuk ve benzeri hayvan telef oldu. Türkiye Kanatlı Hayvan Üreticileri Dernek Birliği Başkanı İrfan Demiray ve yönetim kurulu yaşanan sel felaketi bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Köylerdeki tavuk üretim çiftliklerindeki yaklaşık 500 bin telef oldu. Telef olan tavukları Kocaali Belediyesinin yardımlarıyla temizlemeye çalışan üreticiler, yaşamış oldukları felakette kanatlı hayvanların hepsinin telef olduğunu ve maddi yönden büyük bir zarara uğradıklarını dile getirerek konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini belirtti.

“500 bine yakın hayvan telef oldu”

Bölgede yaklaşık olarak 500 bin hayvanın telef olduğunu söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Üreticileri Dernek Birliği Başkanı İrfan Demiray, "Kendime ait 200 binlik bir tesisim var. Yaklaşık bir hafta oldu. Geçen hafta Perşembe günü buradaydık ve bugün tekrardan buradayız. Çalışmalarda devletimiz şuanda üzerine düşeni yapıyor. Devletimiz, Belediyemiz araçlarını gönderdiler temizliklerini yapıyorlar. Bakanlığın belirlediği bir arazide çukurlar açılarak gerekli kurallara uygun bir şekilde telef olan hayvanlar gömülüyor. Bölgenin tamamında yaklaşık 500 bine yakın hayvan telef oldu" dedi.

"Üzgünüz yemek yiyemiyoruz uyku uyuyamıyoruz"

İşletmesinde 160 bin hayvanın telef olduğunu ve bu zararı kendi imkanlarıyla karşılayamayacağını söyleyen çiftlik işletme sahibi Murat Sarıoğlu, "Bölgemizde 500 bin hayvan telef oldu. İşletmemizde ise 160 bin hayvanımız telef olmuştur. Sel felaketinin ilk gününden beri çalışmalarımız sürüyor. Kamyon ve kepçelerle temizlenen hayvanlar götürülüp belirtilen yerlere gömülüyorlar. Belediyemizde bizlere bu konuda yardımcı olmaktadır. Ancak halen daha bir yol kat edemedik. Ne desek bilmiyoruz ve biz bu konuda çok üzgünüz çokta mağduruz. Çalıştığımız entegrelerden daha ses çıkmadı özellik benim çalıştığım Türkiye’nin en büyük entegresinde hiç bir ses yoktur. Bizim çalıştığımız entegreye tavuk olarak borcumuz 1 buçuk trilyon kadardır ve tesisimizde bulunan ekipman sıkıntımız ise 3 trilyon kadardır. Biz bu durumdan kendi sermayemizle ayağa kalkamayız. Biz devletten ve çalıştığımız entegreden yardım bekliyoruz. Bu bir afettir ve bu afette bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Baktığınızda ülkede 500 bin kanatlı hayvan yetiştirilmediği zaman tavuğa zam gelecektir ister istemez ekonomiyi etkileyecektir. Çok üzgünüz yemek yiyemiyoruz uyku uyuyamıyoruz vatandaş olarak şahıs olarak bu durumdan altından kalkacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

"22 adet tavuk çiftliğinde yaklaşık 550 bin tavuk telef oldu"

Belediyenin, Tarım İl Müdürlüğünün ve ilçe müdürlüklerinin verdiği desteklerle bölgedeki telef olan hayvanlar için çukurlar açıldığını ve söylenen bio güvenlik şartlarının yerine getirilerek bu hayvanların imhaları gerçekleştirildiğini dile getiren Veteriner Volkan Terzioğlu, "22 adet tavuk çiftliğinde yaklaşık 550 bin tavuk telef oldu. Bu süreçte bu afetin yaralarını sarmak hepimizin görevidir. Bu yaraları sararken de etrafa da sıkıntı vermeden ölen hayvanlarında güvenlik şartlarını yerine getirerek halletmemiz gerekiyor ki yaşadığımız afet daha sonra kalanlara büyük bir sıkıntı oluşturmasın. Belediyenin, Tarım İl Müdürlüğünün ve ilçe müdürlüklerinin verdiği desteklerle bölgedeki telef olan hayvanlar için çukurlar açılmış ve söylenen bio güvenlik şartları yerine getirilerek bu hayvanların imhaları gerçekleştirilmekte. Tesislerin etrafları kireçlenerek dezenfekte edilerek etraf için sıkıntı oluştura bilecek bütün unsurları ortadan kaldırıyor. Veteriner hekim boyutunda bakıldığında yaşanan sıkıntılarında çevreye verilecek zararlarında kalıcı hale gelmemesi için gayret gösteriliyor" şeklinde konuştu.