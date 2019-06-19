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Selde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Sarıkadı Köyü’nde meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
Selde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Sarıkadı Köyü’nde meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında jandarma ekipleri de seferber oldu. 12 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.


Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü’nde sabah saatlerinden itibaren yağış sele neden oldu. Köyün ortasından geçen derede ki sular yükselince sele neden oldu. Köydeki okul ile bazı evlerin alt katları sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş ise mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Alaplı Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye ayrıca tıkanan dere yatağının temizlenmesi için belediye ve özel idareden çok sayıda iş makinesi gönderildi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise sel sularının aniden geldiğini ve evlerin alt katlarının suyla dolduğunu ve tarlalarının gittiğini söyledi. Vatandaşlar en büyük sevinçlerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.



Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu


Öte yandan Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mükremin Sabuncu da kısa süre içerisinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalara jandarma ekipleri de seferber oldu. 12 kişi bulundukları yerden ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Sel ve su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
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