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Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde sağanak sonrası oluşan selde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu botlarla kurtarıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:11
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde sağanak sonrası oluşan selde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu botlarla kurtarıldı.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile ilçede sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişi, Midyat Kaymakamı Hüseyin tekin’in haber vermesi üzerine gece yarısı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Tekin, gece 03.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi’nde sel yaşandığı ve bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı ihbarının yapıldığını söyledi. Kaymakam Tekin, "Gece saat 03.30 sularında aşırı yağıştan dolayı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bazı evlere su girdiği ve orada bulunan 6 vatandaşın yağmur sularından dolayı mahsur kaldıkları ihbarını almam üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdim. Aşırı yağışlardan dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıp güvenli bir bölgede yakınlarına teslim ettik. Bizim burada su birikintileri oluşma sebebi genelde evlerin dere yataklarına kurulmasıdır. Yüksek yerlerden gelen yağmur suları bu dere yataklarına doğru geldiği için böyle tatsız bir olay oluştu. Gerekli tedbirlerimizi aldık vatandaşımızın 7 gün 24 saat yanındayız. Evlerinde eşyaları zarar gören vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:11
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