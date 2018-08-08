Selde mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı

Ordu'da sel nedeniyle bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı.

Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptığı açıklamada, sel dolayısıyla ilçedeki bir tekstil fabrikasında 165 kişinin mahsur kaldığını anımsatarak, "Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, hayati tehlikeleri yok, şu anda güvenli yerdeler. Onları evlerine ulaştırmak için de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar." dedi.

HELİKOPTER KULLANILDI

İşçilerin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldığını vurgulayan Güney, helikopter desteği de sağlandığını aktardı.

Güney, ilçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşların ise helikopterle kurtarıldığını dile getirdi.

Kaymakam Güney, Karayolları ekiplerinin ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.