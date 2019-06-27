0553 313 94 23

Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç vermeyince ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştılar.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:42
Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç vermeyince ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştılar.


Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 305 kişilik ekip tarafından 10. günde arama çalışmaları güzergah boyunca devam ediyor. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş makineleri tarafından temizlenen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren JAK ve AFAD ekipleri her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile havadan taranan bölgedeki aramalarda 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yerinde otururken önüne ebabil kuşu düştü
    1. İş yerinde otururken önüne ebabil kuşu..
    2. 72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına..
    3. Altınordu’dan geleceğe imza
    4. Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine..
    5. Merkez bankaları para musluklarını..
    6. OBBKT’ye bir ödül daha
    7. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    8. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    9. Edirne’de akıl almaz kaza
    10. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    11. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    12. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    13. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    14. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    15. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    16. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    17. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    18. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    19. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    20. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu