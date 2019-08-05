Selde kaybolan kişiden acı haber!
İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ederken, güvenlik güçlerini arayan vatandaşlar, İstiklal Caddesi üzerinde yapılan istinat duvarının dibinde bir kişinin cesedinin olduğu ihbarında bulundu.05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
Yapılan incelemede, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının altında su içerisinden çıkarılan cesedin Mehmet Aydın’a ait olduğu tespit edildi. Aydın’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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