0553 313 94 23

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için mahalle halkı 20 kişilik bir ekip kurdu.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:19
Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için mahalle halkı 20 kişilik bir ekip kurdu. 27. günde devam eden çalışmalara destek veren mahalle halkı, arkadaşlarını bulmak istiyor.


Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da 8 kişinin ölümü, 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgede kaybolan kişilerin bulunması için arama çalışmaları 27. gününde devam ediyor. Sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 116 kişilik ekipten oluşan JAK, AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güzergah boyunca devam eden arama çalışmalarında kadavra köpekler kullanılıyor. Çamlıktepe Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten ve sulara kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu’nun arkadaşları da arama çalışmalarına destek vermek için 20 kişilik bir ekip kurdu. Selin meydana geldiği bölgede arama çalışmalarını dere boyunca sürdüren ekip, arkadaşlarını bulana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.


Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu belirten Adem Memişoğlu, “Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile uzun zamandır arkadaşız. Arama çalışmaları devam ediyor. Biz arkadaşımızı aramak için 20 kişilik bir ekip oluşturarak afetin olduğu bölgeden dereye girdik, Araklı ilçe merkezinden çıktık. Arkadaşlarımızı bulmak istiyoruz. En azından bu şekilde huzura kavuşmuş oluruz. Çok acı bir durum. Biz köyün gençleri olarak bu işi bırakmayacağız. Arkadaşlarımızı buluna kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Arama çalışmalarına katılan Süleyman Osman ise, “Mahmut Köseoğlu ile birlikte Kur’an kursunda 2 sene beraberdik. Mahmut köyümüzün sevilen esnaflarından birisiydi. Şuanda onu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun da bir mezarı olsun istiyoruz. Hani derler ya ‘kayıp ama bir mezarı olsun’ o amaçla bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Mecit Cevahir de, selde kaybolan 2 kişinin bulunmasını istediklerini ifade ederek, “Aramalar dursa dahi biz bulana kadar çalışacağız” diye konuştu.


Yaşanan selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetmişti. Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Yayıncılar Birliği'nden paçavralara sert tepki: Birgün ve Cumhuriyet nefret suçu işlemiştir
    1. Anadolu Yayıncılar Birliği'nden..
    2. Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu
    3. Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur..
    4. Evin'in hedefi Avrupa'da altın madalya
    5. Darbecilere 127 milyon liralık..
    6. Haçlılara karşı duvar oldu: Aclun Kalesi
    7. Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı
    8. KPSS’ye geç kalan adaylar sınav..
    9. Mersin’de dolu üzüme zarar verdi
    10. Tank paletine baston sokan gazi, 15..
    11. Beklediği karaciğer bulundu ancak..
    12. Esentepe semt pazarına kavuştu
    13. Göl: "İlan ve abonelik konusunda..
    14. Organları 5 kişiye umut oldu
    15. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15..
    16. Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi..
    17. Diyarbakır’da işçiler inşaatın 5...
    18. "ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların..
    19. Düzce’de göl ve göletlere 50 bin yavru..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi