0553 313 94 23

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.


Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı. AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda kaybolan vatandaşlardan Fatma Töngel (42) ve Cengiz Töngel’in (53) cesedi Uğurlu köyünden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında bulundu. Esmahanım köyünde kaybolan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9), ikiz olan Sanem Kaplan ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için sürdürülen arama çalışmalarında ekiplerce her taşın altına bakılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politikada yeni açılımlar olacak" dedi.
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    2. Çan Bardakçılar menfez çalışmaları..
    3. Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru..
    4. Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!
    5. Hastaneye hasta ziyaretine giderken..
    6. Dışişleri Bakanı..
    7. Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın adı..
    8. (Özel) Böbreğinde unutulan katater..
    9. Kulisleri sallayan gelişme! Yeni..
    10. Eğitimde liyakat çağrısı
    11. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim de..
    13. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    14. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    15. Faizde büyük indirim bekleniyor
    16. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    17. 3 malzemeli pratik kurabiye
    18. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    19. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..